Newyorške borze končale v rdečem

New York, 19. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so se znižale, saj so se tržišča pripravljala na odločitev ameriške centralne banke Federal Reserve glede obrestnih mer, ter spremljala visoke donose državnih obveznic in naftni trg, poroča francoska tiskovna agencija AFP.