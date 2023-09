V prometni nesreči na območju Škofje Loke umrl otrok

Škofja Loka, 19. septembra - Na območju Škofje Loke se je danes okrog 14. ure zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik avtobusa in otrok. Po do sedaj znanih podatkih, se je nesreča zgodila pri speljevanju z avtobusne postaje. Čeprav je otroku prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje, je zaradi hudih poškodb na kraju umrl, so sporočili s Policijske uprave Kranj.