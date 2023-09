Na Tednu sredozemske obale in makroregionalnih strategij tudi o upravljanju z rekami

Izola, 19. septembra - V Izoli od ponedeljka do petka poteka Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij, letos pod geslom Močnejše sodelovanje za boljšo prihodnost. Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je na današnji novinarski konferenci poudaril, da treba preseči sektorsko upravljanje voda ter sodelovanje okrepiti po načelu od izvira do morja.