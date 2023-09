Maribor Art Walk odpira vrata več kot 20 prostorov sodobne umetnosti v mestu

Maribor, 22. septembra - V okviru prve izvedbe dogodka Maribor Art Walk bo danes več kot 20 prostorov sodobne umetnosti v mestu na široko odprlo svoja vrata obiskovalcem in obiskovalkam. Poleg brezplačnih ogledov bodo na posameznih prizoriščih odprli razstave in ponudili vodstva po njih, potekali bodo različni pogovori in drugi dogodki. Možen bo tudi nakup umetnin.