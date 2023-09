Večer: MLM tik pred plačilno nesposobnostjo in stečajem

Maribor, 19. septembra - Mariborska livarna Maribor (MLM), ki je preko Slovenskega državnega holdinga (SDH) v 100-odstotni državni lasti, je tik pred plačilno nesposobnostjo in s tem na poti v stečaj. Edini in najbolj resen kupec nemški Mutares je prejšnji teden odstopil od namere za prevzem, SDH pa ne more več zagotavljati pomoči, piše Večer.