Policija: Zavedamo se dejavnikov povečanih varnostnih tveganj, povezanih z azilnim domom na Viču

Ljubljana, 19. septembra - Na Policijski upravi Ljubljana (PU) se zavedajo dejavnikov povečanih varnostnih tveganj, povezanih z nastanitvijo migrantov v Azilnem domu na Viču, zato operativno delo v okolici doma prilagajajo glede na varnostne razmere. Sicer so lani in letos v centru Ljubljane in na Viču zaznali povečano število kaznivih dejanj zoper premoženje.