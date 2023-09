Konec tedna pri prevozu migrantov ujeli štiri tujce

Obrežje/Čatež ob Savi, 18. septembra - Policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so konec preteklega tedna pri prevozu migrantov, ki so nezakonito prečkali mejo, ujeli štiri tujce. Vsem štirim so odvzeli prostost, jim zasegli vozila in jih bodo s kazenskimi ovadbami privedli k preiskovalnemu sodniku.