V newyorškem muzeju MoMA obsežna retrospektiva Eda Rusche

New York, 19. septembra - V Muzeju moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku je na ogled obsežna retrospektivna razstava Now Then (Danes/takrat), posvečena Edu Ruschi, ki velja za enega najpomembnejših sodobnih ameriških umetnikov. Na največji pregledni razstavi umetnika je razstavljenih 200 njegovih del, vključno z razvpito Čokoladno sobo (Chocolate Room).