Požar v mariborski Surovini ni povzročil večje škode

Maribor, 18. septembra - V mariborskem podjetju Surovina je v nedeljo ob 20.40 po prvih podatkih prišlo do samovžiga približno 120 kubičnih metrov nenevarnih odpadkov. Požar so pogasili v 20 minutah, poškodovanih ni bilo, prav tako ogenj ni povzročil večje materialne škode, so danes sporočili iz podjetja.