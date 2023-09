Ljubljana, 16. septembra - Slovenska teniška reprezentanca je izgubila igro dvojic proti Luksemburgu in zaostaja z 1:2 v uvodnem dvoboju nove sezone Davisovega pokala. Blaž Rola in Sebastian Dominko sta morala priznati premoč navezi Alex Knaff/Chris Rodesch, ki je slavila s 7:5 in 6:4.