V Los Angelesu razstava o režiserju Johnu Watersu

Los Angeles, 18. septembra - V Muzeju akademije za filmsko umetnost v Los Angelesu so na ogled postavili veliko razstavo, posvečeno ustvarjanju ameriškega kultnega režiserja Johna Watersa, ki je zaslovel s filmi, kot so Hairspray, Polyester, Pink Flamingos in Cmera. Razstava, ki združuje približno 400 eksponatov, bo na ogled do avgusta 2024.