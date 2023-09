EU še naprej izloča za ozon škodljive kemikalije

Ljubljana, 16. septembra - Evropska agencija za okolje (EEA) je ob današnjem mednarodnem dnevu zaščite ozonske plasti ugotovila pozitiven napredek EU pri zmanjševanju uporabe ozonu škodljivih snovi. Lani je bila proizvodnja in uporaba snovi, ki tanjšajo ozonsko plast, v EU manjša, kot količina, ki je bila uničena in izvožena, so sporočili.