Protest Odbojkarske zveze Slovenije zaradi zamenjave slovenske zastave s slovaško

Rim, 15. septembra - Odbojkarska zveza Slovenije je na Evropsko odbojkarsko konfederacijo naslovila protestno pismo. Podlaga zanj je napačna uporaba zastave na četrtkovi polfinalni tekmi evropskega prvenstva med Slovenijo in Poljsko v areni PalaLottomatica v Rimu, so sporočili iz slovenske zveze. Namesto slovenske zastave so uporabili slovaško.