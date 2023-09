Pregled - šport, 14. 9. (četrtek)

Ljubljana, 14. septembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v četrtek, 14. septembra.

RIM - Slovenski odbojkarji ne bodo ponovili dosežka z zadnjih dveh evropskih prvenstev, ko so osvojili srebrno kolajno. Letos se bodo borili za bron, potem ko so v polfinalu v Rimu z 1:3 izgubili proti Poljski. V drugem polfinalu so svetovni prvaki Italijani premagali olimpijske prvake Francoze s 3:0.

LJUBLJANA - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v četrtfinale domačega turnirja WTA Zavarovalnica Sava v Ljubljani z nagradnim skladom 107.360 evrov. V osmini finala oziroma drugem krogu je ugnala rojakinjo Pio Lovrič s 6:0, 6:0. Kaja Juvan pa današnjega dvoboja ni končala. Proti Romunki Marini Bulgaru je zaostajala s 3:6, 0:1, nato pa je dvoboj prekinil dež. Nadaljeval se bo v petek.

OVIEDO - Belgijski kolesar Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je zmagovalec 18. etape dirke po Španiji. Lanski zmagovalec je bil najboljši iz ubežne skupine, potem ko je že pred časom izgubil vse možnosti za skupno zmago. Trojica Jumbo-Visme je ostala na prvih treh mestih. Slovenski as Primož Roglič je ohranil tretje mesto, vodstvo pa Američan Sepp Kuss.

FIRENCE - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je na 71. dirki Coppa Sabatini v okolici Pecciolija (198,9 km) zasedel tretje mesto. Zmago je slavil Pogačarjev moštveni kolega, Švicar Marc Hirschi. Drugi je bil Francoz Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers).

MALMÖ - Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca se je na evropskem prvenstvu v Malmöju poslovila v osmini finala. Izločila jo je močna Francija, ki je bila z bratoma Lebrun boljša z izidom 3:2. Za Slovenijo sta po točko prispevala Darko Jorgić in Deni Kožul, dva dvoboja je izgubil Peter Hribar, enega pa Jorgić.

LJUBLJANA - Slovenska moška teniška reprezentanca bo v petek in soboto v Ljubljani igrala dvoboj 2. svetovne skupine Davisovega pokala proti Luksemburgu. Danes so v Tivoliju opravili žreb, prvi od Slovencev na igrišču bo Bor Artnak, drugi pa Blaž Rola. Artnak se bo v prvem dvoboju pomeril proti najvišje uvrščenemu Luksemburžanu, Alexu Knaffu, nato pa bo 32-letni Rola izzval Chrisa Rodescha.