V prometni nesreči med Tolminom in Idrijo umrla 20-letna voznica

Idrija, 14. septembra - Danes okoli 13.30 se je na glavni cesti med Spodnjo Idrijo in naseljem Cerkno zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla 20-letna voznica, so sporočili z novogoriške policijske uprave. Udeleženi sta bili dve osebni vozili. Zaradi nesreče je bila nekaj časa zaprta regionalna cesta med Spodnjo Idrijo in Travnikom.