V nemški Turingiji CDU od podpori skrajne AfD presenetljivo dosegla znižanje davka

Berlin, 14. septembra - Nemškim krščanskim demokratom (CDU) je danes prvič uspelo, da so čez turinški deželni parlament spravili predlog o zmanjšanju davka s pomočjo skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD). Čeprav v opoziciji si je CDU zagotovila zadostno podporo, saj so jo podprli še liberalci (FDP) in AfD, ki je v deželi pod drobnogledom oblasti zaradi ekstremizma.