Pred svetovnim dnem varnosti pacientov poziv, naj pacient postane soodločevalec o svojem zdravljenju

Ljubljana, 14. septembra - V Zvezi organizacij pacientov Slovenije so letošnji svetovni dan varnosti pacientov, ki bo v nedeljo, obeležili tudi s konferenco o varnosti pacientov. Na okrogli mizi so sogovorniki spregovorili o opolnomočenju pacientov in pozvali, naj pacient postane soodločevalec o svojem zdravljenju in kasneje o celotnem načinu svojega življenja po bolezni.