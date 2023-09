V Veliki Loki pri Trebnjem požar uničil del gospodarskega objekta in seno

Trebnje, 14. septembra - Na območju Velike Loke pri Trebnjem je v sredo nekaj po 8. uri zagorel gospodarski objekt. Požar, ki ga je gasilcem uspelo omejiti in pogasiti, je uničil del ostrešja in okoli 500 kubičnih metrov sena. Nastala je večje premoženjska škoda, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.