Ob 60-letnici programa Ars slavnostni koncert s simfoniki in gosti

Tretji radijski program Ars je osrednji slovenski kulturno-umetniški medij in praznovanje njegove 60. obletnice bodo zaznamovale njegove programske težnje, povezovanje tradicije in sodobnosti, glasbe in literature, skrb za slovensko glasbeno ustvarjalnost in železni repertoar, so ob koncertu zapisali v CD.

Pri uvodni Strmčnikovi skladbi, v kateri nastopa historični inštrument fujara v duetu z orglami, bosta sodelovala mojster na historičnih glasbilih Janez Jocif in organistka Polona Gantar. V nadaljevanju bodo na sporedu skladba Mateja Bonina Cancro, Koncert za violino Lucijana Marije Škerjanca, v katerem bo solistično nastopila violinistka Lana Trotovšek, ter Koncert za klavir št. 5 Camillea Saint-Saensa. Solist bo pianist Pascal Roge.

Koncert radijskih simfonikov, ki bo hkrati prvi koncert nove sezone Kromatike, bo osrednji dogodek praznovanja 60-letnice programa Ars. Njegova častna pokroviteljica je predsednica države Nataša Pirc Musar, po napovedih pa se ga bo udeležila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Ob praznovanju obletnice so pripravili še druge dogodke, med drugim podelitev nagrade lastovka 32. natečaja za najboljšo kratko zgodbo in razstavo plakatov študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, posvečeno posebnemu pomenu programa Ars.

Kulturno-umetniški program Radia Slovenija je začel oddajati jeseni leta 1963 kot 2. program Radia Ljubljana. Njegov prvi urednik je bil muzikolog Borut Loparnik. Leta 1969 so program preimenovali v 3. program Radia Ljubljana. Program je sprva oddajal štiri ure na dan, nato pet, od leta 1978 pa devet ur. Leta 1998 je program z uvedbo Evropskega klasičnega nokturna v nočnem času prešel na 24-urno predvajanje.

Od leta 2007 Program Ars sestavljajo uredništva za resno glasbo, za kulturo in uredništvo igranega programa, ki se jim je leta 2014 pridružilo še uredništvo za religije in verstva.

Danes je naloga Arsa posredovanje umetniških vsebin s posebnim poudarkom na slovenskem umetniškem ustvarjanju in poustvarjanju ter obveščanje o dogajanju v kulturi doma in na tujem, snemanje slovenskih glasbenih del in izvedb slovenskih glasbenih poustvarjalcev s področja resne glasbe in jazza, snemanje slovenske umetniške besede in produkcija slovenske radijske igre ter ustvarjanje nacionalnega arhiva vseh zvrsti umetniške radiofonije.