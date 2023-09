Ministrstva delno učinkovita ali neučinkovita pri podeljevanju statusa NVO v javnem interesu

Ljubljana, 13. septembra - Računsko sodišče je ocenilo, da je bilo ministrstvo za izobraževanje v preteklosti neučinkovito pri podeljevanju statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa, medtem ko so ministrstva za okolje, za delo in za javno upravo pri tem bila delno učinkovita na različnih področjih. Sodišče je podalo priporočila in terja ukrepanje.