Madžarki premočni za Milić in Falkner

Ljubljana, 12. septembra - Slovenski teniški igralki Ela Nala Milić in Živa Falkner se nista uvrstili v drugi krog turnirja WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana. Za obe Slovenki sta bili v današnjih dvobojih usodni Madžarki, od 17-letne Milić je bila boljša tretjepostavljena Dalma Galfi s 6:1, 4:6 in 6:1, od 21-letne Falkner pa Reka-Luca Jani s 4:6, 6:2 in 6:2.