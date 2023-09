V Kanalski dolini v novem šolskem letu večjezični pouk

Trbiž, 16. septembra - V Kanalski dolini v Italiji bo v novem šolskem letu stekel večjezični pouk. Na šolah vseh stopenj ga bodo v italijanskem, slovenskem in nemškem jeziku poskusno izvajali pet let. Po pisanju Primorskega dnevnika bo pouk v slovenščini na voljo v Trbižu in Ukvah, a zaenkrat še čakajo na imenovanje učiteljev.