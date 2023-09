V Pišecah tridnevni simpozij ob stoletnici smrti jezikoslovca Maksa Pleteršnika

Brežice/Ljubljana/Cankova, 12. septembra - V Pišecah v Občini Brežice oziroma v rojstnem kraju jezikoslovca, slovaropisca in prevajalca Maksa Pleteršnika (1840 - 1923) se je v okviru Pleteršnikovih dnevov danes začel tridnevni simpozij ob stoletnici njegove smrti. Tega bodo v sredo nadaljevali v Ljubljani in ga v četrtek končali na prekmurski Cankovi, so sporočili prireditelji simpozija.