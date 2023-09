Europol: Večina kriminalnih mrež v EU se financira s pranjem denarja

Bruselj, 11. septembra - Skoraj 70 odstotkov kriminalnih mrež v EU za financiranje svojih dejavnosti in prikrivanje premoženja uporablja eno od oblik pranja denarja, v poročilu ugotavlja Europol. Metode in orodja, ki jih uporabljajo, po pojasnilih evropskega urada hitro napredujejo, saj kriminalci izkoriščajo tehnološki in geopolitični razvoj.