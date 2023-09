Zidanšek in Juvan za uvod domačega turnirja proti kvalifikantkam

Ljubljana, 10. septembra - V ponedeljek se bo na igriščih na Trgu republike in v Tivoliju začel tretji teniški turnir WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana, z nagradnim skladom 107.360 evrov, ki bo trajal do 17. septembra. Danes so na osrednjem igrišču na Trgu republike opravili žreb, v glavni del turnirja je že uvrščenih osem Slovenk, še dve svojo pot začenjata v kvalifikacijah.