Severna Koreja 75. obletnico ustanovitve obeležila s parado

Pjongjang, 9. septembra - Severna Koreja je 75. obletnico ustanovitve države v noči na soboto praznovala s parado paravojaških skupin in ognjemetom. Na trgu Kim Il-sunga v prestolnici Pjongjang jo je spremljal voditelj Kim Jong-un v navzočnosti ruskih diplomatov in visoke kitajske delegacije, so danes poročali severnokorejski državni mediji.