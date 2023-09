Pirc Musar na Rabu opozorila na pomen ohranjanja spomina na grozodejstva fašizma

Rab, 9. septembra - Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar se je danes na hrvaškem otoku Rabu udeležila spominske slovesnosti ob 80. obletnici osvoboditve taboriščnikov iz italijanskega koncentracijskega taborišča Kampor in otoka Rab. V govoru je poudarila pomen ohranjanja zgodovinskih dejstev in pričevanj o grozodejstvih fašizma in nacizma.