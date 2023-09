V New Yorku retrospektiva jugoslovanskega filma iz 60. let

New York, 11. septembra - V Muzeju moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku do 21. septembra prikazujejo retrospektivo Od črnega vala do belega žarka - jugoslovanski film šestdesetih let. Po kuratorskem izboru bodo predvajali 15 filmov, med njimi Ples v dežju slovenskega režiserja Boštjana Hladnika in Po isti poti se ne vračaj Jožeta Babiča.