Obrambno ministrstvo z javim pozivom za sodelovanje pri 22 razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektih

Ljubljana, 8. septembra - Ministrstvo za obrambno je objavilo javni poziv za sodelovanje pri izvajanju 22 razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektov in povečanje tehničnih in tehnoloških zmogljivosti državnega obrambnega sistema. Rok za prijavo, ki jo je treba poslati na elektronski naslov obrambnega ministrstva, se izteče 2. oktobra ob 12. uri.