Pregled - svet, 8. 9. (petek)

NEW DELHI - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dan pred začetkom vrha skupine G20 opozoril, da je svet disfunkcionalen in pozval k skupnemu vodstvu v boju proti podnebni krizi, konfliktom in revščini. Medtem sta se v indijski prestolnici za zaprtimi vrati sestala predsednik ZDA Joe Biden in indijski premier Narendra Modi. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel pa je menil, da bi se vrh lahko končal brez skupne izjave, saj ni jasno, ali se bodo voditelji lahko uskladili glede vsebine.

PARIZ - Svet ni na dobri poti, da bi dosegel dolgoročne cilje pariškega sporazuma, vključno z omejitvijo globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija od predindustrijskega obdobja, ugotavlja ZN v prvi znanstveni oceni pregleda stanja glede izpolnjevanja ciljev pariškega sporazuma iz leta 2015. Medvladni odbor za podnebne spremembe pri ZN je opozoril, da je treba v tem kritičnem desetletju pospešiti prizadevanja za reševanje podnebne krize.

ODESA/KOEBENHAVN - V ruskih napadih z raketami in droni v osrednjem delu in na vzhodu Ukrajine so bili minulo noč ubiti štirje ljudje, več deset pa jih je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. V mestu Krivi Rog je raketa zadela upravno zgradbo, ranjenih je bilo 40 ljudi. Medtem je prvih deset tankov leopard 1, ki so jih ukrajinskim silam namenile Danska, Nemčija in Nizozemska, prispelo v Ukrajino, je sporočila danska vojska in dodala, da je še več tankov na poti.

KIJEV - Z lažnimi volitvami v zasedenih ukrajinskih regijah in na Krimu Rusija še naprej spodkopava kredibilnost svojega pravnega sistema, so sporočili iz Kijeva. S tem so se odzvali na lokalne in regionalne volitve v Rusiji, ki naj bi potekale do nedelje, izvedli pa naj bi jih tudi v ukrajinskih regijah, ki si jih je Moskva enostransko priključila. Kijev je izpostavil, da volitve ne bodo imele nobenih pravnih posledic, saj predstavljajo grobo kršitev ozemeljske celovitosti Ukrajine.

BRUSELJ - EU je proti šestim posameznikom, večinoma Rusom, uvedla sankcije zaradi resnih kršitev človekovih pravic v Rusiji in na zasedenem ukrajinskem polotoku Krim. Med sankcioniranimi sta po dva tožilca in sodnika ter dva uslužbenca ruske varnostne službe FSB zaradi kršitev človekovih pravic novinarja Vladislava Jesipenka ter pripadnikov krimskih Tatarov in Jehovovih prič na Krimu.

ATENE - V Grčiji, kjer so katastrofalne poplave ta teden zahtevale deset življenj, so številne vasi še vedno odrezane od sveta. Reševalci si medtem prizadevajo spraviti na varno prebivalce poplavljenih krajev. Kot je dejal tiskovni predstavnik gasilcev, so doslej rešili že skoraj 2000 ljudi.

HONGKONG - Hongkong so po najobilnejših padavinah v zadnjih 140 letih prizadele poplave, oblasti pa opozarjajo tudi na nevarnost plazov. Številne ulice in nekatere postaje podzemne železnice so danes pod vodo, šole pa so zaprte. Tudi v sosednji kitajski metropoli Shenzhen so po podatkih oblasti zabeležil najobilnejše padavine od začetka beleženja podatkov leta 1952.

LONDON - Britanski kralj Karel III. je ob prvi obletnici smrti svoje matere, kraljice Elizabete II., objavil sporočilo, v katerem se je poklonil dolgoletni monarhinji. Spomnil je na njeno predanost služenju ljudstvu in se obenem zahvalil podanikom za njihovo podporo v zadnjem letu. Buckinghamska palača je objavila doslej neznano fotografijo kraljice iz leta 1968. Elizabeta II. je umrla v starosti 96 let po 70 letih na prestolu.

MOSKVA - Rusko zunanje ministrstvo je zaradi "vrste neprijaznih korakov" na pogovor poklicalo veleposlanika Armenije, zaveznice Moskve. Med drugim mu je izrazilo zaskrbljenost zaradi napovedanih armensko-ameriških vojaških vaj in nedavnega obiska soproge armenskega premierja v Kijevu.

BERLIN - Uslužbenca nemške Zvezne obveščevalne službe BND in njegovega domnevnega sostorilca, ki naj bi ruski varnostni službi FSB posredovala zaupne informacije, je nemško tožilstvo obtožilo izdaje. Šlo naj bi za izdajo državnih skrivnosti, zato jima v primeru obsodbe grozi dosmrtna zaporna kazen.

SEUL - Severna Koreja je v okviru prizadevanj za okrepitev pomorskih sil po poročanju državnih medijev splovila svojo prvo taktično jedrsko podmornico. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je v sredo na slovesnosti ob predstavitvi podmornice dejal, da bo ta "skokovito" okrepila jedrsko odvračanje države.

DUNAJ - Avstrijsko zunanje ministrstvo je v četrtek na pogovor poklicalo vodjo predstavništva Evropske komisije v Avstriji Martina Selmayrja zaradi kritičnih izjav na račun odvisnosti Avstrije od ruskega plina. Selmayr je pred tem v sredo avstrijska plačila Rusiji za plin označil za "krvavi denar".

BRUSELJ - Za položaj predsednika oz. predsednice upravnega odbora Evropske investicijske banke (EIB) se bo potegovalo pet kandidatov. Med njimi sta izvršna podpredsednica Evropske komisije Margrethe Vestager in španska gospodarska ministrica Nadia Calvino.

NEW YORK - Kitajske oblasti naj bi po poročanju tujih medijev vladnim uslužbencem prepovedale uporabo pametnih telefonov iPhone ameriškega tehnološkega velikana Apple, razmišljale naj bi tudi o širitvi prepovedi na državne agencije in podjetja. Applove delnice so v zadnjih dneh močno padle.

PARIZ - Cene riža so avgusta dosegle najvišje ravni v 15 letih, potem ko je Indija julija omejila izvoz te žitarice, je v mesečnem poročilu zapisala Organizacija ZN za hrano in kmetijstvo (FAO). Medtem ko so se globalne cene hrane v osmem mesecu znižale, se je riž po navedbah organizacije podražil za 9,8 odstotka.

RIM - Italijanska vlada je po nedavnih skupinskih posilstvih, ki so jih zagrešili najstniki, v četrtek poostrila zakonodajo glede mladoletniškega prestopništva. Sprejela je odlok, ki razširja število kaznivih dejanj, za katera se lahko za zapahi znajdejo otroci, stari 14 let in več.

HAMBURG - Nemška policija preiskuje domnevno politično motiviran napad na železniško infrastrukturo na severu države, ki se je zgodil v noči na danes. Zagorelo je več električnih kablov ob progi, kar je povzročilo resne motnje v železniškem prometu na severu Nemčije in pri povezavah z drugimi deli države. Odgovornost so prevzeli na skrajno levičarski spletni strani Indymedia.