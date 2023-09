V Sevnici in na Lisci preventivna akcija Skupaj na Lisco 2023

Sevnica, 8. septembra - Pred Športnim domom Sevnica in na Lisci so danes pripravili enodnevno preventivno akcijo Skupaj na Lisco 2023. Njen glavni cilj je, da vse službe, ki sodelujejo pri posredovanju ob nesrečah in v drugih primerih, skupaj in v sodelovanju spoznajo planinske poti in nevarne odseke na tej priljubljeni posavski izletniški in planinski točki.