MGL bo v novi sezoni zasledoval spremembe v družbi in okolju

Ljubljana, 7. septembra - V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) so predstavili novo sezono, ki bo po besedah direktorice in umetniške vodje MGL Barbare Hieng Samobor zaznamovana s problematiko sprememb, ki smo jim priča tako v naravi kot v družbi oz. na ravni odnosov. Naloga gledališča je, da se ukvarja s perečimi vprašanji, je poudarila in naštela 12 premier.