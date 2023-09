Več kot 30 podjetij in organizacij v Kočevju mladim predstavilo poklice in zaposlitvene možnosti

Kočevje, 7. septembra - Podjetniški inkubator Kočevje in tamkajšnja ljudska univerza sta dopoldne v Športni dvorani Kočevje pripravila Festival poklicev, na katerem je več kot 30 podjetij in organizacij mladim predstavilo poklice, ki jih potrebujejo, ter možnosti zaposlitve, ki jih imajo pri njih. Festival je obiskalo okoli 450 učencev in dijakov.