Velenje, 7. septembra - Zdravstveni dom (ZD) Velenje pri naročanju bolnikov uvaja digitalizacijo. Pričeli bodo namreč uporabljati portal Iris. To je rešitev, ki omogoča varen način komunikacije bolnikov z ambulanto oz. zdravstvenim osebjem. To pa pomeni naročanje, komunikacijo z zdravnikom, naročanje napotnic, zdravil in podobno, so sporočili iz ZD Velenje.