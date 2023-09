Pregled - šport, 6. 9. (sreda)

MANILA - Košarkarji Slovenije so izgubili v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Manili proti Kanadi z 89:100. Borili se bodo za razvrstitev od 5. do 8. mesta. Že v četrtek ob 14.30 jih čaka obračun z Litvo. Polfinalna para SP sta Srbija - Kanada in ZDA - Nemčija. Tekmi bosta v petek ob 10.45 oziroma 14.40. Prvi zvezdnik Slovenije Luka Dončić je tekmo končal predčasno šest minut in pol pred koncem po drugi tehnični napaki, do takrat je zbral 26 točk. Klemen Prepelič je dodal 22 točk, Zoran Dragić pa deset.

ZARAGOZA - Španec Jesus Herrada je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Španiji. Na 163,2 km dolgi trasi od Lerme do Lagune Negre je bil najboljši iz številčne ubežne skupine. Slovenski as Primož Roglič je etapo končal v času skupine glavnih favoritov in v skupnem seštevku ostaja na četrtem mestu. V razvrstitvi na vrhu ni prišlo do sprememb. Rdečo majico je ohranil Američan Sepp Kuss, ki ima 26 sekund naskoka pred Špancem Marcom Solerjem in 1:09 minute pred tretjeuvrščenim Belgijcem Remcom Evenepoelom.

NEW YORK - Belorusinja Arina Sabalenka, prihodnji ponedeljek prvič v karieri nova številka 1 lestvice WTA, se je danes prebila v polfinale odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V četrtfinalu je zanesljivo s 6:1 in 6:4 premagala Kitajko Zheng Qinwen. Pomerila se bo z boljšo iz dvoboja med zmagovalko Wimbledona, Čehinjo Marketo Vondoušovo in Američanko Madison Keys, finalistko New Yorka 2017. V drugi polfinale sta že uvrščeni Američanka Coco Gauff in Čehinja Karolina Muchova.

NEW YORK - Današnji prvi moški četrtfinale na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku je dobil tretjepostavljeni Danil Medvedjev, ki je v ruskem dvoboju po slabih treh urah ugnal osmopostavljenega rojaka Andreja Rubljova s 6:4, 6:3, 6:4. Svojega nasprotnika v polfinalu 27-letni Medvedjev, ki je v polfinalu tega turnirja četrtič, še čaka. To bo boljši iz dvoboja med prvim igralcem sveta in branilcem naslova, Špancem Carlosom Alcarazom ter nemškim olimpijskim prvakom Alexandrom Zvereom.

LJUBLJANA - Argentinec Lionel Messi in Norvežan Erling Haaland sta med glavnimi kandidati za letošnjo zlato žogo, medtem ko je med glavnimi kandidatkami španska zvezdnica svetovnega prvenstva Aitana Bonmati, piše francoska tiskovna agencija AFP. Zmagovalec bo sicer razglašen 30. oktobra v Parizu.

MURSKA SOBOTA - Na začetku reprezentančnega premora je slovenski nogometni prvoligaš Mura predstavil novega trenerja. Na klop Mure se seli Vladimir Vermezović, ki je nazadnje deloval v Združenih arabskih emiratih, kjer je bil trener Hatte, so sporočili pri klubu iz Murske Sobote.

MURSKA SOBOTA - Slovenske nogometne prvakinje, igralke Mure None, so s porazom začele kvalifikacije za ligo prvakinj. Na prvi tekmi prvega kvalifikacijskega turnirja so v Murski Soboti v dvoboju z gruzijsk o ekipo Samegrelo izgubile po streljanju enajstmetrovk s 3:5. Redni del tekme se je končal brez golov. Na turnirju igrata še ciprska zasedba Apollon Ladies in makedonski Ljuboten. Dopoldanski dvoboj teh dveh ekip v Radencih so dobile Ciprčanke kar z 9:0. Zmagovalca se bosta pomerila čez tri dni v finalu turnirja, poraženca pa v tekmi za tretje mesto.

BEOGRAD - Slovenija je na svetovnem prvenstvu v veslanju v Beogradu ostala brez želenega polfinala. Rajko Hrvat v lahkem skifu, Nina Kostanjšek v skifu ter Jaka Čas in Nik Krebs se v dvojnem dvojcu v četrtfinalu niso prebili med najboljših 12 posadk sveta. Slovenci bodo v nadaljevanju tekmovali za uvrstitve od 13. do 24. mesta.

SHEFFIELD - Slovenska reprezentanca v paranamiznem tenisu je nastopila na evropskem prvenstvu, ki v prvih dneh septembra poteka v britanskem Sheffieldu. Nikomur od trojice Luka Trtnik, Andreja Dolinar in Ljubiša Gajić se ni uspelo prebiti iz predtekmovanja po skupinah, so sporočili iz krovne zveze za šport invalidov - slovenskega paralimpijskega komiteja.