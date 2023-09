Odbor za izobraževanje podprl predlog novele zakona o visokem šolstvu

Ljubljana, 6. septembra - Odbor DZ za izobraževanje je podprl predlog novele zakona o visokem šolstvu, ki ureja pravni status članic univerze in javno službo v visokem šolstvu, člani odbora so sprejeli še dopolnila koalicije. Na seji so potrdili tudi predlog zakona o dopolnitvah zakona o višjem strokovnem izobraževanju ter predlog novele zakona o posebnih pravicah manjšin.