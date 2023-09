ZDA poskusno izstrelile medcelinsko balistično raketo

Los Angeles, 6. septembra - ZDA so danes uspešno preizkusile neoboroženo jedrsko medcelinsko balistično raketo Minuteman III, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočila ameriška vojska. Ob tem so v Pentagonu dodali, da je bil preizkus zgolj rutinski in ni povezan s trenutnim dogajanjem po svetu.