V velenjski občini več primerov vandalizma

Velenje, 6. septembra - V velenjski občini so v zadnjem času zaznali več primerov vandalizma. Poškodovanih je bilo devet električnih koles, uničena trampolin in aparat za hrano na Pikinem otroškem igrišču, z grafiti je popisan podhod Mastodont. Kot so ob tem sporočili z Mestne občine Velenje, bodo proti storilcem ukrepali, k sodelovanju pa pozivajo tudi občane.