Severno Makedonijo pretresa škandal preprodaje zdravil za raka iz javnega zdravstva

Skopje, 5. septembra - Severno Makedonijo pretresa škandal domnevne preprodaje zdravil za raka, ki naj bi jo več let izvajala organizirana kriminalna skupina na glavni kliniki za onkološke bolnike v državi na univerzitetnem kliničnem centru v Skopju. Tožilstvo je odprlo preiskavo, v okviru katere so v petek preiskali kliniko in domove zaposlenih ter zasegli računalnike.