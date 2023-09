Neurje v Grčiji zahtevalo smrtno žrtev

Atene, 5. septembra - Neurje, ki je v ponedeljek zvečer zajelo osrednjo Grčijo, je zahtevalo smrtno žrtev, še eno osebo pa pogrešajo, so sporočili grški gasilci. Zaradi neurja je v več mestih poplavilo ceste, na otoku Krf je bila motena oskrba z elektriko, težave pa so imeli tudi na tamkajšnjem letališču. Oblasti so prepovedale potovanja na prizadeta območja.