Banka Slovenije: Ukrepe z vplivom na poslovanje bank je treba presojati v povezavi z drugimi ukrepi

Ljubljana, 5. septembra - Morebitne ukrepe z vplivom na poslovanje bank in stabilnost finančnega sistema je treba po navedbah Banke Slovenije ocenjevati in presojati v povezavi z drugimi ukrepi na področju davčne politike in za odpravo posledic ujm. Pri uvedbi dodatne obdavčitve je pomembno upoštevati tudi vidike, ki veljajo na ravni celotnega evrskega sistema, so dodali.