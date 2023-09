Gospodarstvo doslej prijavilo za več kot 350 milijonov evrov škode po poplavah

Mislinja, 5. septembra - Na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport so doslej prejeli 777 vlog gospodarskih subjektov, ki želijo dobiti predplačilo povrnitve gospodarske škode po ujmi, nekaj jih bo verjetno prišlo še po pošti. Po besedah ministra Matjaža Hana so vloge vredne več kot 350 milijonov evrov. Upa, da bodo z izplačili začeli čim prej.