SBC v sodelovanju s KPK pristopil k zavezi k uresničevanju poštenega poslovanja z državo

Ljubljana, 5. septembra - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) in Klub slovenskih podjetnikov (SBC) sta zagnala skupne aktivnosti na področju preprečevanja korupcije v poslovanju zasebnega sektorja z državo. Rezultat tega je pristop SBC in njegovih članov k javni zavezi k poštenemu poslovanju z državo s poudarkom na nični toleranci do podkupovanja javnih uslužbencev.