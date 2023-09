Komisarska kandidatka poudarila pomen izobraževanja in veščin za rast v EU

Bruselj, 5. septembra - Kandidatka za evropsko komisarko za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Iljana Ivanova je v svoji predstavitvi na pristojnih odborih Evropskega parlamenta poudarila pomen izobraževanja in vlaganja v veščine za zagotavljanje rasti v Evropski uniji. Izpostavila je še pomembno povezovalno vlogo kulture in športa.