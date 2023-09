Janja Garnbret in člani reprezentance vabijo konec tedna v Koper

Koper, 5. septembra - Zunanja plezalna stena Plezalnega centra Koper - Plus climbing bo v petek in soboto, 8. in 9. septembra, prizorišče tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti. V petkovih kvalifikacijah se bo preizkusilo kar 21 slovenskih tekmovalcev na čelu s prvo damo tega športa Janjo Garnbret.