Na Ljubljanski borzi dopoldne negativen trend

Ljubljana, 4. septembra - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se v začetku novega tedna večinoma znižujejo, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,54 odstotka vrednosti. Cenijo se tudi delnice Krke, po katerih vlagatelji največ povprašujejo. Dražje kot v petek so trenutno le delnice Zavarovalnice Triglav, ki so doslej pridobile okoli tretjino odstotka.