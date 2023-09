Medvedjev zlahka v osmino finala, Jabeur skozi šivankino uho

New York, 3. septembra - Potem ko je branilec naslova Španec Carlos Alcaraz po štirih nizih napredoval v osmino finala teniškega odprtega prvenstva ZDA, je to še bolj gladko uspelo tretjemu nosilcu, Danilu Medvedjevu. Rus se je že petič zaporedoma v New Yorku prebil v četrti krog. Težje delo je imela Tunizijka Ons Jabeur.