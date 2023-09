Roglič po etapni zmagi pred novim izzivom

Murcia, 3. septembra - Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) bo po zmagi v osmi etapi dirke po Španiji tokrat skušal tekmece ukaniti tudi v deveti. Ta na 184,5 km dolgi trasi od Cartagene do vrha prelaza Caravaca de la Cruz sicer ne ponuja tako razgibanega terena kot dan prej, vseeno pa kolesarje čaka zahteven zadnji klanec do cilja.