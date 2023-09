Pregled - šport, 1. 9. (petek)

OKINAVA - Košarkarji Slovenije so dosegli četrto zmago na svetovnem prvenstvu na Japonskem in so krog pred koncem drugega dela že uvrščeni v zaključni del oziroma četrtfinale v Manilo. Premagali so Avstralijo z 91:80 (28:18, 49:40, 66:62). Slovenija bo v nedeljo ob 13.10 igrala še z Nemčijo, z zmago pa si lahko zagotovi prvo mesto v skupini K.

VARNA - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu vknjižila še drugo zmago. Po Ukrajini je premagala tudi Finsko, in sicer zanesljivo s 3:0 (21, 19, 22). Naslednjo tekmo bo odigrala že v soboto proti Španiji.

NEW YORK - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v tretjem krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku z nagradnim skladom 60 milijonov evrov izgubila proti prvi nosilki in prvi igralki s svetovne lestvice, Poljakinji Igi Swiatek z 0:6 in 1:6. S tem je 22-letna Ljubljančanka končala nastope na zadnjem grand slamu sezone.

SEU D'URGELL - Prvi dan končnih odločitev na četrti tekmi za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v sezoni 2023 je spet prinesel veselje v slovenski tabor. Kanuist Luka Božič je namreč stopil na zmagovalni oder, v napetem finalu je bil drugi.

MONTE CARLO - Evropska nogometna zveza (Uefa) je v Monaku po žrebu skupin lige prvakov danes izžrebala še skupine evropske lige, drugega najmočnejšega tekmovanja. Grški Panathinaikos s slovenskimi reprezentanti Andražem Šporarjem, Adamom Gnezdo Čerinom in Benjaminom Verbičem bo igral v skupini F skupaj z Villarrealom, Rennesom, in Maccabi Haifo. Avstrijski Sturm iz Gradca, katerega barve branita Slovenca Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, bo igral v skupini D, kjer so še Atalanta, Sporting iz Lizbone in Rakow.

MONTE CARLO - Evropska nogometna zveza (Uefa) je v Monaku izžrebala tudi skupine konferenčne lige, tretjega najmočnejšega evropskega tekmovanja. Letos bo skupinski del tega tekmovanja začela tudi slovenska Olimpija Ljubljana. V skupini A bo slovenski klub igral proti francoskemu Lillu, slovaškemu Slovanu iz Bratislave in Klaksviku s Ferskih otokov.

VALENCIA - Francoz Geoffrey Soupe (Total Energies) je zmagovalec sedme etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Utiela do Olive (200,8 km) je slavil po sprintu glavnine. Najboljši Slovenec je bil Matevž Govekar na desetem mestu. Kljub dvema množičnima padcema v zadnjih 11 km so favoriti za skupno zmago večinoma varno prečkali ciljno črto. Med njimi je bil tudi slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je etapo končal na 36. mestu v času glavnine.

ASTANA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić, trenutno 11. igralec sveta in drugi Evrope, se je uvrstil v sobotno četrtfinale turnirja WTT contender v kazahstanski Astani. Tretji nosilec je v prvem krogu s 3:1 premagal Romuna Ovidiuja Ionescuja, v drugem pa z istim izidom še Britanca Liama Pitchforda.

MERSIN - Najboljša slovenska telovadka minulo sezono Lucija Hribar je uspešno začela nastope v jesenskem delu sezone svetovnega pokala z vrhuncem na svetovnem prvenstvu v Antwerpnu. Enaindvajsetletna telovadka je danes uspešno nastopila v kvalifikacijah dvovišinske bradlje v Mersinu in se s peto oceno (12,600) uvrstila v nedeljski finale in boj za kolajne.

BRDO PRI KRANJU - Vodja tekmovanj Nogometne zveze Slovenije Danijel Žalik je v skladu s tekmovalnim pravilnikom sprejel odločitev, da se tekma 6. kroga Prve lige Telemach med Koprom in Rogaško registrira z izidom 3:0 za domačine iz Kopra, so sporočili iz NZS.