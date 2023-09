Znani finalisti za nagrado občinstva lux za leto 2024

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 1. septembra - Na današnji slovesnosti v okviru beneškega filmskega festivala je bilo razglašenih pet finalistov za evropsko filmsko nagrado občinstva lux 2024. To so 20.000 vrst čebel, Odpadli listi, Adamant, Smoke sauna sisterhood in The Teachers' Lounge.